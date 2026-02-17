Dipendenze: Camper dell’Asp Trapani per progetti di prevenzione nei giovani

TRAPANI – Anche per questo anno scolastico è attivo “Il Camper della prevenzione dalle dipendenze”, progetto promosso dal Ser.D di Alcamo dell’UOC Dipendenze patologiche dell’Asp Trapani, diretto da Paolo Pollina, nell’ambito delle attività di prevenzione delle dipendenze e della promozione della salute e del benessere dei giovani e dei giovanissimi del Dipartimento Salute Mentale diretto da Gaetano Vivona, nell’ambito dei comuni del Distretto socio sanitario n.55 (Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta).

L’équipe multidisciplinare del SerD di Alcamo, in cui si alternano le diverse figure professionali (medico, psicologo, educatore, infermiere, assistente sociale e sociologo), coinvolge oltre 600 studenti del secondo anno delle superiori. Venerdì prossimo, 20 febbraio, il camper si reca a Castellammare del Golfo, all’Istituto “Piersanti Mattarella”, dove si svolgerà il prossimo incontro dopo quelli dei mesi di novembre e dicembre quando si sono svolti i primi incontri: quattro all’Istituto Tecnico “Girolamo Caruso” e uno all’Istituto Agrario “Danilo Dolci” di Alcamo, mentre nel mese di gennaio il camper ha fatto tappa al Liceo Scientifico-Classico “Giuseppe Ferro” di Alcamo dove si sono svolti tre incontri. In primavera sarà completato il tour con gli incontri previsti al Liceo “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo e all’Istituto “Giuseppe Vivona” di Calatafimi Segesta.

Tre le attività principali: la “Virtual Experience”, un’esperienza virtuale sui comportamenti dei giovani di fronte alle droghe in diverse situazioni di contesti a rischio; un percorso esperienziale su tappeto con occhiali “Alcovista” che altera la percezione visiva e simula la guida in stato di ebbrezza; infine una gara a quiz del progetto “Unplugged” per gruppi-classe su problematiche legate alle dipendenze patologiche da sostanze stupefacenti nonché da dipendenze comportamentali (gioco d’azzardo, dipendenza da tecnologie multimediali e videogiochi, pornografia, etc..). Il camper sarà presente anche nelle piazze dei comuni del territorio.