Disabilità e inclusione: al Tribunale di Trapani un convegno sul d.lgs 62/2024 e le nuove sfide dell’amministrazione di sostegno

TRAPANI – Si è svolto nel pomeriggio di ieri (10 luglio), presso il Tribunale di Trapani, un importante convegno dal titolo: “Riforma della disabilità e il D.lgs. n. 62/2024: orientamenti e nuove sfide nell’amministrazione di sostegno nel percorso verso un sistema fondato sull’inclusione e sulle pari opportunità delle persone con disabilità”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trapani e da Anffas Trapani APS-ETS (Associazione nazionale Famiglie e Persone con Disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo).

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali della Presidente del Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa, che ha evidenziato l’importanza del tema e la necessità di sostenere con forza il percorso di piena esigibilità dei diritti delle persone con disabilità.

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, Salvatore Longo, ha ringraziato Anffas Trapani per aver promosso un’occasione così rilevante di approfondimento, sottolineando l’urgenza di mantenere alta l’attenzione pubblica su questi temi nei mesi a venire.

Tra i relatori, Antonio Costanza – Presidente di Anffas Sicilia e membro della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale – ha portato i saluti del Presidente di Anffas Nazionale, Roberto Speziale, e ha incentrato il proprio intervento sulle opportunità e sulle sfide introdotte dal nuovo Decreto Legislativo 62/2024.

L’evento ha registrato la partecipazione di numerosi amministratori di sostegno e professionisti dell’area sociale e sanitaria, che nella parte finale hanno animato un vivace dibattito, testimoniando un forte interesse per le tematiche affrontate.

“Momenti come questo – sottolineano Antonio Costanza e Basilio Calabrese – rappresentano preziose occasioni di formazione e confronto, soprattutto alla luce delle importanti sfide che la riforma della disabilità pone oggi al sistema giuridico, ai tribunali, agli operatori del diritto e alle comunità”.

Per questo motivo, Anffas ha espresso l’intenzione di replicare l’iniziativa anche in altri territori.