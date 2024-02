Discarica a cielo aperto. Denunciati due marsalesi per abbandono di rifiuti

MARSALA – I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites di Trapani e della Stazione Carabinieri di Petrosino hanno denunciato un 73enne e un 50enne del luogo per abbandono di rifiuti e gestione di rifiuti non autorizzata.

I militari, dopo aver individuato un’area in una contrada del comune marsalese ove erano presenti rifiuti speciali abbandonati (fra cui 5 automezzi, 8 m3 di terre e rocce da scavo, 3 m3 di asfalto scarificato, rifiuti di demolizioni edili, copertoni, parti meccaniche e pezzi di carrozzeria di autovetture – il tutto sottoposto a sequestro), dalle targhe dei veicoli ivi giacenti riuscivano a risalire all’identità dei due autori, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria.