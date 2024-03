Disinnesco e brillamento bomba d’aereo americana di 600 lb rinvenuta a Santa Ninfa

SANTA NINFA – Nella giornata di venerdì 22 marzo 2024 avranno luogo le operazioni di disinnesco e brillamento della bomba d’aereo americana di 600 libbre rinvenuta lo scorso 16 gennaio nel Comune di Santa Ninfa in un fondo agricolo, nell’ambito dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Al fine di consentire l’effettuazione in sicurezza dell’intervento di bonifica dell’ordigno a cura del IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo a partire dalla prima mattina sarà interdetto l’accesso alla zona rossa inclusa nel raggio di circa 1500 metri dal luogo in cui è posizionato l’ordigno.

Per la direzione unitaria delle attività si riunirà in Prefettura il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) con la partecipazione dei rappresentanti del Comune, del 4° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito, delle Forze dell’Ordine, del Comune di Santa Ninfa, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, dell’A.N.A.S., dell’Italgas, della Telecom Italia, di E-distribuzione e della Snam.