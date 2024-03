Disinnesco e brillamento bomba d’aereo americana di 600 lb rinvenuta a Santa Ninfa

SANTA NINFA – In data 27 febbraio 2024 si è tenuta in Prefettura una riunione preliminare per pianificare e coordinare operazioni di disinnesco e brillamento della bomba d’aereo americana di 600 libbre rinvenuta lo scorso 16 gennaio 2024 nel Comune di Santa Ninfa,

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti del IV Reggimento Genio Guastatori, delle Forze dell’Ordine, del Comune di Santa Ninfa, del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, dell’A.N.A.S., dell’Italgas, della Telecom Italia, di E-distribuzione e della Snam.

Sono in corso le valutazioni al fine di programmare la data in cui si svolgeranno le operazioni di disinnesco che comporteranno l’evacuazione dell’area circostante l’ordigno per un raggio di circa 1500 metri.