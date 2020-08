“Disiu di Cultura”, i comici marsalesi Trikke e Due protagonisti giovedì 6 agosto a Triscina

TRISCINA DI SELINUNTE – Giovedì 6 agosto, alle ore 21.30, saranno protagonisti i comici marsalesi Trikke e Due con il divertentissimo spettacolo di cabaret “Catamarrata”. Una serata in allegria con la comicità di Enzo Amato, Nicola Anastasi e Donatella Montalbano. Il gruppo con la loro comicità semplice, immediata e brillante hanno fatto divertire migliaia di […]

TRISCINA DI SELINUNTE – Giovedì 6 agosto, alle ore 21.30, saranno protagonisti i comici marsalesi Trikke e Due con il divertentissimo spettacolo di cabaret “Catamarrata”. Una serata in allegria con la comicità di Enzo Amato, Nicola Anastasi e Donatella Montalbano. Il gruppo con la loro comicità semplice, immediata e brillante hanno fatto divertire migliaia di spettatori in tutta la Sicilia. Una serata da non perdere assolutamente.

Enzo e Nicola, che da un anno circa fanno parte di Sicilia Cabaret Lab: “Regalare risate, è quanto faremo con il nostro spettacolo cabarettistico al Teatro ‘Franchi-Ingrassia’ di Triscina. Vi aspettiamo”.

Rassegna di Spettacoli “Estate 2020” al Teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia”, in Piazza Giovanni Paolo II a Triscina di Selinunte. Dal 2 al 30 di agosto. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30

IL PROGRAMMA:

2 agosto 2020 – Rassegna Teatro Dialettale

La sacra Famiglia di Lucio Galfano

Compagnia teatrale Smile

4 agosto 2020

“FACCE RIDE SHOW”

DI E CON MANLIO DOVI’

6 agosto 2020 – Rassegna Teatro Dialettale

“Catamarrata”

Gruppo Trikke e Due Cabaret

Spettacolo di cabaret con Enzo Amato, Nicola Anastasi e Donatella Montalbano

7 agosto 2020

Concerto benefico “Sulle note del mare”

Organizzazione: Rotaract club Castelvetrano

8 agosto 2020

Il ritmo dell’anima… le parole di Lorca

Coral arte flamenco

15 – 16 agosto 2020 – Rassegna Teatro Dialettale

Tutta colpa di Feisbuk

Regia Elio Indelicato

18 agosto 2020

SICILIANO PER CASO?

Roberto D’Alessandro e Andrea Lolli

CON GIANFRANCO JANNUZZO

20 agosto 2020 – Rassegna Teatro Dialettale

Vi presentu a me figghia cu la voli si la pigghia

Regia Salvatore Bascio

21 agosto 2020

Tu che nella notte nera

Regia Giacomo Bonagiuso

22 agosto 2020

“Non ti fermare” Francesca Impallari in concerto

25 agosto 2020

Mago Max – Spettacolo di magia

28 agosto 2020

Amici Diversi

Teatro Libero di Palermo

29 – 30 agosto 2020 – Rassegna Teatro Dialettale

Pseudolus di Plauto

Regia Giuseppe Indelicato

In ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del Covid-19 imposte dagli organi governativi e regionali, si garantisce il rispetto dei protocolli in relazione al controllo dell’accesso e al distanziamento sociale. L’ingresso è consentito solo con la mascherina. Si consiglia di prenotare inviando una mail con i propri dati anagrafici ed un recapito telefonico all’indirizzo mail di seguito riportato: 339.3655904 – teatro.franchiingrassia@gmail.com

I biglietti potranno essere ritirati presso il botteghino del teatro che rimarrà aperto dalle ore 19,30 alle 22.00 nelle giornate nelle quali si tengono gli eventi.

Per accedere agli spettacoli sarà necessario munirsi di biglietto d’ingresso o di abbonamento acquistabili esclusivamente presso il botteghino del teatro. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30.