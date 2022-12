PARTANNA – È sempre in vigore l’ordinanza sindacale n. 22 del 31/12/2021 con cui il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, dispone il divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale. Mai abrogato, il provvedimento evidenzia che l’utilizzo di simili prodotti provoca ogni anno, anche a livello nazionale, infortuni di grave entità e l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, come lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e il lancio di razzi, determinano oltretutto disturbo alla quiete e alla tranquillità dei cittadini, e si rilevano dannosi sia per gli animali domestici sia per i volatili che tradizionalmente vivono nell’ambiente urbano.

L’Amministrazione comunale, che non ritiene sufficiente il ricorso ai soli metodi coercitivi, intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, e pertanto invita i cittadini a privilegiare comunque l’impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali effetti scenici gradevoli e meno dirompenti. Nella propria ordinanza il sindaco vieta di fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo nei luoghi di aggregazione o in tutti quelli affollati, coperti o scoperti, pubblici o privati, nelle aree a rischio di propagazione degli incidenti, nei pressi di scuole, condomini, ospedali, luoghi di culto, uffici pubblici e ricoveri di animali, e negli spazi pubblici quali parchi, piazze, strade dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti. La violazione della stessa ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, di un importo compreso da € 25,00 ad € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, fatte salve, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla legge n. 689/1981.