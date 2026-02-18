Divieto vendita tagliandi ai residenti nel comune di Marsala-22.02.2026. Stadio ” Sorrentino” Trapani – Incontro di calcio A.S.D. Accademia Trapani – Marsala 1912

TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Marsala, in occasione dell’incontro di calcio “Accademia Trapani – S.S.D. Marsala 1912” valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia, girone A in programma il 22 febbraio 2026, alle ore 15.00, presso lo stadio “Roberto Sorrentino” di Trapani.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione degli episodi registrati in occasione dei precedenti incontri e della fortissima rivalità che contrappone le due tifoserie.