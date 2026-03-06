Divieto vendita tagliandi dell’Incontro di calcio “Città di San Vito Lo Capo – Marsala 1912”ai residenti nel Comune di Marsala

TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Marsala, in occasione dell’incontro di calcio ““Città di San Vito Lo Capo – Marsala 1912” valevole per il Campionato Eccellenza Sicilia, girone A in programma il giorno 8 marzo 2026, alle ore 15.00, presso lo Stadio comunale di San Vito Lo Capo.

Il provvedimento è stato adottato, sentito il Questore e in linea con le valutazioni dell’Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per motivi di ordine pubblico, in considerazione della rivalità che contrappone la tifoseria trapanese con quella marsalese che dovrà transitare obbligatoriamente presso il capoluogo di provincia.