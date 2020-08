DLT Viaggi, boom di turisti italiani nell’Estate 2020. Ai primi posti la Sicilia

ROMA – Respiro di sollievo e bilancio estremamente positivo per un’Estate che in questo mese di Agosto si avvia ad una conclusione superiore alle aspettative dopo la grande paura da Covid-19. Il dato arriva dal Tour Operator DLT Viaggi che comunica, in controtendenza con la crisi che ha investito l’intero comparto turistico, numeri di gran […]

Il dato arriva dal Tour Operator DLT Viaggi che comunica, in controtendenza con la crisi che ha investito l’intero comparto turistico, numeri di gran lunga in crescita rispetto alla stagione precedente.

«Anche in piena pandemia non ci siamo scoraggiati lavorando sodo e scommettendo in una ripresa del turismo estivo e nella voglia di partire degli italiani» – spiega Roberto Sorrenti, amministratore del marchio DLT – «Ed è così che muovendoci d’anticipo nelle ultime settimane ci siamo trovati addirittura a fronteggiare una mole di utenti imprevista e difficile da gestire, comunque ben oltre ogni rosea aspettativa».

I numeri dell’Agosto targato DLT Viaggi parlano infatti di una media di 85mila accessi giornalieri al sito www.dltviaggi.it con un’impennata eccezionale rispetto ai 25mila registrati lo scorso anno nello stesso periodo.

Cresciute le visite al portale (con picchi registrati di quasi 1000 persone al minuto) ma anche le chiamate al Call Center con una media di 6mila telefonate giornaliere, raddoppiando così il dato rispetto all’Agosto 2019.

Data l’assenza di viaggiatori stranieri, la scelta del T. O. è stata quella di puntare forte sul turismo di prossimità e sulle spiagge della Sicilia ai primi posti nella classifica delle mete più scelte dai vacanzieri per questa Estate.

Altro elemento centrale della proposta DLT Viaggi la possibilità di fruire nelle strutture partner del Bonus Vacanze con incentivi fino a 500 euro a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro da spendere per le proprie ferie.

«Si è trattato di una formula sulla quale come DLT Viaggi ci siamo battuti in prima linea affinché agenzie di viaggio e tour operator potessero essere attori legittimati per l’utilizzo del Bonus presso le strutture ricettive a vantaggio dei cittadini» – spiega Sorrenti – «Dopo una primissima fase complicata con ritardi per l’emissione dei voucher dipesi dalle lunghe attese delle direttive governative che hanno creato qualche disagio anche con i nostri clienti la situazione è entrata a pieno regime e siamo stati tra i pochi Tour Operator in grado di garantire la fruizione di questa agevolazione rispondendo agli utenti con esito positivo entro le 24/48 ore dalla richiesta».

I numeri in crescita nell’Estate 2020, la più difficile degli ultimi anni, aprono anche a nuove prospettive per il Tour Operator laziale che guarda ad un turismo anche internazionale. «Il processo di crescita quest’anno ha sorpreso anche noi, è stato così rapido che siamo già a lavoro su nuovi progetti» – conclude l’amministratore di DLT Viaggi.