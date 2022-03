DOLCI CON “CHINO”

di Ina Venezia Ingredienti: 500g di farina rimacinato, 500g di farina maiorca, 300g di strutto o burro o 250g di margarina, 250g di zucchero, un pizzico di sale, 10g. di ammoniaca, 1 bustina di vanillina, ripieno di Chino. Per la preparazione del “Chino”: 200g di mandorle a granella, 200g. di mandorle in farina […]

di Ina Venezia

Ingredienti: 500g di farina rimacinato, 500g di farina maiorca, 300g di strutto o burro o 250g di margarina, 250g di zucchero, un pizzico di sale, 10g. di ammoniaca, 1 bustina di vanillina, ripieno di Chino.

Per la preparazione del “Chino”: 200g di mandorle a granella, 200g. di mandorle in farina e 400g di miele.

In una capiente ciotola setacciate la farina, aggiungete la vanillina, il grasso e lavorate velocemente per fare incorporare la farina. Unite il pizzico di sale. Continuando a lavorare l’impasto, aggiungete a filo il latte in cui avrete fatto sciogliere l’ammoniaca. Lavorate l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. A questo punto prendete il chino pronto oppure procedete alla preparazione: tostate le mandorle e aggiungete a caldo il miele; quando gli ingredienti sono amalgamati, spegnete e fate raffreddare. Prendete la frolla e stendete sottile, con l’aiuto di un coppa pasta, ricavate tanti cerchi, su ognuno di essi disponete un cucchiaino di ripieno e chiudete a mezza luna. Con una lametta o un coltello è possibile praticare dei tagli nella pasta.

Un modo più semplice per comporre il biscotto è il seguente: formate un salsicciotto con il ripieno e disponetelo al centro, arrotolate leggermente con le mani e con il coltello tagliate trasversalmente i biscotti. Preriscaldate il forno a 180c (forno ventilato) e infornate per 15-20 minuti fino a completa doratura, nel frattempo preparate la velata con 300g di zucchero a velo, 1 albume montato a neve e qualche goccia di limone. Sfornate e ricoprite con la velata e i diavoletti.