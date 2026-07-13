Domani 14 luglio, 34 istituti penitenziari italiani saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione

PALERMO – Domani 14 luglio, 34 istituti penitenziari italiani di 29 città saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell’università, della cultura e della società civile, tra cui Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Marco Damilano, Davide Dileo (Boosta), Luigi Piana, Aurelio Picca, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti. Nel complesso parteciperanno all’iniziativa oltre 330 persone.
L’obiettivo è riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane, oggi attraversate da una crisi sempre più grave, e riaffermare il principio secondo cui la pena deve essere conforme ai valori sanciti dall’articolo 27 della Costituzione: umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale.
I numeri descrivono una situazione ormai insostenibile. Le carceri italiane, anche minorili, registrano un tasso medio di affollamento pari al 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. Migliaia di persone continuano a vivere in condizioni giudicate non dignitose dalla magistratura, mentre continua il dramma dei suicidi e delle morti in carcere.
A Palermo, la visita del 14 luglio si svolgerà presso l’Istituto Penale Minorile “Malaspina” e la delegazione sarà composta da:
- Mimma Calabrò, Assessora alla Politiche sociali Comune di Palermo
- Don Sergio Ciresi, Direttore della Caritas Diocesana
- Mariangela Digangi, Consigliera Comunale
- Fabrizio Ferrandelli, Assessore per le politiche giovanili Comune di Palermo
- Pietro Galluccio, referente InformaGiovani e Centro Europe Direct Palermo
- Vito Lo Scrudato, Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza
- Francesco Passantino, Portavoce degli Stati Generali per l’infanzia e l’adolescenza
Al termine della visita, alle ore 12.30, la delegazione incontrerà la stampa.