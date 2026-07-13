Domani 14 luglio, 34 istituti penitenziari italiani saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione

PALERMO – Domani 14 luglio, 34 istituti penitenziari italiani di 29 città saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell’università, della cultura e della società civile, tra cui Alessandro Bergonzoni, Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Marco Damilano, Davide Dileo (Boosta), Luigi Piana, Aurelio Picca, Vanessa Roghi e Pietro Sermonti. Nel complesso parteciperanno all’iniziativa oltre 330 persone.

L’obiettivo è riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane, oggi attraversate da una crisi sempre più grave, e riaffermare il principio secondo cui la pena deve essere conforme ai valori sanciti dall’articolo 27 della Costituzione: umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale.

I numeri descrivono una situazione ormai insostenibile. Le carceri italiane, anche minorili, registrano un tasso medio di affollamento pari al 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. Migliaia di persone continuano a vivere in condizioni giudicate non dignitose dalla magistratura, mentre continua il dramma dei suicidi e delle morti in carcere.

A Palermo, la visita del 14 luglio si svolgerà presso l’Istituto Penale Minorile “Malaspina” e la delegazione sarà composta da:

Mimma Calabrò, Assessora alla Politiche sociali Comune di Palermo

Don Sergio Ciresi, Direttore della Caritas Diocesana

Mariangela Digangi, Consigliera Comunale

Fabrizio Ferrandelli, Assessore per le politiche giovanili Comune di Palermo

Pietro Galluccio, referente InformaGiovani e Centro Europe Direct Palermo

Vito Lo Scrudato, Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza

Francesco Passantino, Portavoce degli Stati Generali per l’infanzia e l’adolescenza

Al termine della visita, alle ore 12.30, la delegazione incontrerà la stampa.