Domani 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La tematica nel libro “Oltre il maskio”

ROMA – Domani 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, occasione per ribadire quanto la violenza di genere non è una “questione femminile” ma un problema sociale che riguarda tutti, a partire dagli uomini.
Un messaggio veicolato dal libro “Oltre il maskio“, scritto da Alessandro Cardente, con la prefazione di Simona Izzo edito da Koinè Nuove Edizioni.
Il saggio rompe i silenzi e invita gli uomini a farsi parte attiva nella lotta contro ogni forma di prevaricazione.
“La vera emancipazione maschile comincia quando impariamo a rifiutare la prevaricazione e a scegliere il rispetto come unica forma di forza” scrive l’autore, che in questo libro invita a ridefinire i modelli di mascolinità, superando stereotipi e retaggi patriarcali.