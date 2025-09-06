Domani a Mazara la professione perpetua di fra’ Stefano

MAZARA DEL VALLO – Domenica 7 settembre, alle ore 11, nella parrocchia Santa Maria di Gesù a Mazara del Vallo, si terrà la professione perpetua di fra’ Stefano Maria del Sacro Cuore di Gesù, ai tempi Antonio Ballatore. Fra’ Stefano fa parte dei Frati minori rinnovati ed è originario di Mazara del Vallo. «La vita che conducevo prima era una vita normale, dedita alla famiglia, allo sport e, soprattutto, al lavoro che ho iniziato sin da adolescente – racconta fra’ Stefano – con il tempo, però, iniziai a fare sempre più caso a un senso di vuoto inspiegabile che accompagnava le mie giornate che cercavo, senza alcun successo, di colmare nello sport. Così, dopo aver messo in discussione una vita intera, un lavoro che non mi appagava, delle serate insieme agli amici che si trasformavano anche quelle in momenti di riflessioni, e dopo aver rinunciato al sogno di una vita, ossia al sogno di entrare nell’Arma dei Carabinieri a causa di una piccola malformazione al cuore, dopo questo e altri motivi caddi moralmente a terra». In Germania, dove si era trasferito per lavoro, Antonio Ballatore ha contratto un virus che lo portò a un tracollo fisico e psichico. «Dopo la mia guarigione miracolosa da parte del nostro Signore, assistetti alla santa messa e dissi a Dio: «Signore, io non credo che questo sia il mio posto ma sono qui soltanto per dirti grazie», e in quella preghiera mi sentii ascoltato. In seguito un mio collega di lavoro mi coinvolse a prendere parte, insieme a lui, a un cammino di fede». Domani la professione perpetua.