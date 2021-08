Domani alle 21 Suoni Mediterranei ad Erice

ERICE – Dopo il successo di pubblico e i consensi riscossi, la rassegna musicale estiva degli Amici della Musica di Trapani, inserita nel calendario di Ericestate 2021 continua venerdì 27 agosto, alle ore 21.00, negli spazi del Cortile di Palazzo Sales, ad Erice, con “Suoni Mediterranei”.

Suoni Mediterranei nasce dall’incontro di due virtuose musiciste (Theresia Bothe, alla voce e Yvonne Zehner, alla chitarra), trasversali ai generi e agli stili musicali, con le loro armonie incredibilmente fantasiose, esprimono mondi emotivi con il loro linguaggio musicale.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Rotary Club Trapani – Erice che, per l’occasione, attiverà una raccolta fondi per il progetto “End Polio Now” per l’eradicazione della polio nel mondo. In circa 30 anni di lavoro i rotariani hanno contribuito a vaccinare oltre 2,5 miliardi di bambini nel mondo riducendo il numero dei casi da 300 mila all’anno a poco più di cento.

Per la partecipazione all’evento è previsto l’obbligo del Green Pass.

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, art. 3, comma 1, lett. b), dal giorno 06/08/2021, l’accesso ai concerti degli Amici della Musica di Trapani sarà consentito solo alle persone in possesso di:

– Green Pass attestante l’avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 o certificazione attestante l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h.

L’ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Il costo del biglietto per ogni concerto è di 7,00 euro (intero) e 5,00 euro (ridotto per gli studenti fino a 24 anni). Sarà possibile acquistare il biglietto on line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Express, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) e al Botteghino presso la chiesa di Sant’alberto in Via Garibaldi –Trapani nei seguenti orari dalle 17.00 alle 19.00 e il giorno del concerto dalle 10.00 alle 12.00. Per avere informazioni è possibile inviare un messaggio su WHATSAPP al +393494764193

La rassegna è organizzata dagli Amici della Musica di Trapani in collaborazione con il Comune di Erice, ICIT-Istituto di Cultura Italo Tedesco – Trapani e il Goethe Institut.