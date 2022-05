Domani Conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Trapani Comix&Games

TRAPANI – Lunedì 16 maggio, alle ore 10.30, presso la sala Fulvio Sodano di Palazzo D’Alì (Piazza Municipio 1) a Trapani, verrà presentato il programma completo del Trapani Comix &Games. Interverranno: Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, Rosalia d’Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapanj, Matteo Giurlanda, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Erick Cannamela, Jhonny Jxj e Francesco Tarantino dei Nerd Attack, organizzatori dell’evento.

Dal 20 al 22 maggio prenderà il via la terza edizione del Trapani Comix&Games.

Trapani Comix&Games non è un semplice appuntamento dedicato agli appassionati dei fumetti e dei videogiochi, bensì un grande evento che si inserisce a pieno titolo nella mappa delle manifestazioni nazionali a tema “comics”.

Tantissimi ospiti quest’anno, tra cui Cristina D’Avena, special guest dell’evento, e I Soldi Spicci.

Cristina D’Avena, l’icona del mondo delle sigle dei cartoni animati, salirà sul palco del Trapani Comix il 20 e il 21 maggio, e canterà i brani più noti del suo repertorio.

La locandina di quest’anno è, come consuetudine, un tributo al mondo degli eroi ma con la volontà di voler valorizzare la città, con i personaggi che animano Piazza ex mercato del pesce, ed è stata realizzata dal fumettista Marvel, Simone Buonfantino.

La manifestazione è ideata e organizzata dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e aziende del territorio, con il patrocinio del Comune di Trapani.

Per maggiori informazioni consultare le pagine Facebook e Instagram del Trapani Comix o il sito www.trapanicomix.it.

La prevendita dei biglietti è disponibile sul sito www.trapanicomix.com o nelle biglietterie fisiche di Trapani (Caffé Mirò, via Fardella 235), Marsala (Games Academy Marsala, via Antonino Sarzana 1) e Palermo (Games Academy Palermo, via Narciso Cozzo 22/a).

Venerdì 20 maggio, dalle 11.00 alle 14.00, presso la Villa Margherita a Trapani si svolgerà per i giornalisti l’evento formativo “Il Graphic Journalism”, accreditato presso l’Odine dei Giornalisti di Sicilia.

Il corso sarà tenuto da Marco Rizzo, giornalista, Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore, Francesco Tarantino, giornalista e organizzatore del Trapani Comix & Games. È possibile registrarsi sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it. Coloro che parteciperanno al corso formativo riceveranno un pass stampa valido per tutta la durata dell’evento.

Le richieste di accredito stampa per il Trapani Comix dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail stampa@trapanicomix.it entro il 19 maggio. Il pass stampa potrà essere ritirato esclusivamente nei giorni della manifestazione, presso la biglietteria di Villa Margherita, a Trapani.