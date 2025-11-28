Domani debutta l’opera “Il sogno di Azzurra”, una fiaba poetica ambientata nelle saline di Trapani agli inizi del Novecento

TRAPANI – “Il sogno di Azzurra“, l’opera in un atto con musica e libretto di Andrea Ferrante domani sabato 29 novembre, alle ore 19:00, debutterà al Teatro Tonino Pardo di Trapani, per una serata di emozione e bellezza.

Prodotta dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, nell’ambito della 77ª stagione, in collaborazione con l’Officina ~del~ Teatro, racconta la storia di Azzurra una bambina che vive con la sua famiglia nelle saline di Trapani agli inizi del Novecento e sogna di diventare musicista.

Sul palco si alterneranno le voci di Federica Pinco (Azzurra), Giorgia Ferrara (Rosa) e Mariano Orozco (Salvatore), accompagnati dagli Spiriti del sale interpretati dal Coro di voci bianche e dai danzatori dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. La direzione è affidata al Maestro Mirco Reina, mentre la regia è di Enzo Caputo. Il Coro di voci bianche è preparato da ~Maestra~ Anna Lisa Braschi.

Gli artisti coinvolti – oltre 30 – daranno vita a questa fiaba luminosa che celebra la speranza, la bellezza e la forza trasformatrice dell’arte.

I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o a teatro il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità.

La 77ª Stagione è organizzata dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.

Partner: Airgest SpA, Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani, Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera, Liberty Lines e Federalberghi Trapani.