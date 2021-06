Sarà aperta al pubblico nei week end di giugno la Piramide 38° Parallelo

MOTTA D’AFFERMO (ME) – La Fondazione Antonio Presti – Fiumara d’Arte ha deciso di aprire eccezionalmente la Piramide tutti i week end del mese di Giugno a partire da quello del sabato 5 e domenica 6; sabato 12 e domenica 13; sabato 19 e domenica 20; sabato 26 e domenica 27 Giugno 2021. La Piramide […]

MOTTA D’AFFERMO (ME) – La Fondazione Antonio Presti – Fiumara d’Arte ha deciso di aprire eccezionalmente la Piramide tutti i week end del mese di Giugno a partire da quello del sabato 5 e domenica 6; sabato 12 e domenica 13; sabato 19 e domenica 20; sabato 26 e domenica 27 Giugno 2021. La Piramide 38° Parallelo, opera del Maestro Mauro Staccioli sarà aperta al pubblico come ogni anno nei giorni del Solstizio d’Estate e suonerà come un anelito di Speranza. La Piramide è alta trenta metri, orientata a nord-ovest e spaccata da una fessura da cui, al tramonto, penetra la luce.