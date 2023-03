Domani Ecoforum provinciale Trapani sui Rifiuti e l’Economia circolare

CASTELVETRANO – Domani venerdì 31 marzo alle ore 9.30 a Castelvetrano presso Il Convento dei Minimi, si terrà l’EcoForun provinciale sui Rifiuti e l’Economia Circolare, organizzato nell’ambito di Sicilia Munnizza Free, il progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarci verso l’economia circolare. La provincia di Trapani risulta la provincia più […]

CASTELVETRANO – Domani venerdì 31 marzo alle ore 9.30 a Castelvetrano presso Il Convento dei Minimi, si terrà l’EcoForun provinciale sui Rifiuti e l’Economia Circolare, organizzato nell’ambito di Sicilia Munnizza Free, il progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarci verso l’economia circolare.

La provincia di Trapani risulta la provincia più virtuosa nella gestione della raccolta differenziata, ma adesso occorre un impegno straordinario per raggiungere gli obiettivi sfidanti di riciclo effettivo dei rifiuti previsti dalle direttive sull’economia circolare e cogliere l’opportunità offerta dai finanziamenti del PNRR e dai fondi europei della prossima programmazione 2021-2027

Gli EcoForum Provinciali costituiscono, appunto, l’occasione per costruire, in ogni territorio, una visione comune strategica necessaria per realizzare i cantieri dell’economia circolare

Programma Ecoforum provinciale Trapani sui Rifiuti e l’Economia circolare 31 marzo 9.30-13.00: Castelvetrano Convento dei Minimi

Ore 9.30 Saluti

Enzo Alfano, Sindaco Comune di Castelvetrano

Anna Maria Gucciardo, presidente Legambiente Crimiso



Prima sessione -ore 10.00-11.00

La gestione del Ri-Ciclo integrato dei Rifiuti e il sistema di raccolta

Fabio Costarella – Responsabile Piani di Sviluppo Rd Centro Sud CONAI

Silvia Bongiorno- Amministratore Unico Agesp

Francesco Gruppuso – Sindaco Comune Calatafimi Segesta

Walter Giacetti – Direttore tecnico Ecoambiente Rovigo e Consulente IFEL

Modera: Valentina Caradonna, presidente Legambiente Valle del Belice

Seconda sessione: ore 11.00 -12.00

La rete impiantistica per le infrastrutture dell’economia circolare.

Salvo Vultaggio, Responsabile Impianto Marsala Asia ambiente

Saverio di Blasi, Responsabile dell’Area Sviluppo e Programmazione SRR Trapani provincia SUD

Marco Catalano- Responsabile Sostenibilità Sarco

Modera: Franco Sferlazzo, presidente circolo Fata Morgana

Terza Sessione ore 12.00 -13.00 Tavola Rotonda: I cantieri dell’economia circolare

Michele Milazzo, Presidente SRR Trapani provincia Nord

Giuseppe Castiglione, Presidente SRR Trapani provincia Sud

Maurizio Costa, Dirigente Generale Dipartimento Regionale acqua e Rifiuti

Tommaso Castronovo, Responsabile Rifiuti ed Economia Circolare di Legambiente Sicilia

Modera: Mimmo Di Bella, vicepresidente Legambiente Crimiso

Dibattito con i Sindaci, aziende e operatori del settore Sicilia Munniza Free è patrocinata da Anci Sicilia e Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti e sostenuta da

Gold Partner Conai,

Partner Principale: Snam

Partner sostenitori: LVS, Asia Ambiente; Agesp

Partner; Sarco,a2a, e Novamonte