Domani il 18esimo congresso Uilm Trapani. Focus su contratti e diritti per il futuro dei metalmeccanici

TRAPANI – Si terrà domani, 26 febbraio, nei locali della Uil di Trapani in via Nausica, a partire dalle ore 17, il XVIII Congresso Territoriale della UILM Trapani “Contratti. Diritti. Futuro”.

Ad aprire i lavori sarà Tommaso Macaddino, segretario generale della UIL di Trapani, che presiederà l’assemblea. Seguirà la relazione di Sergio Buscaino, segretario generale della UILM di Trapani: a lui il compito di tracciare il bilancio degli ultimi anni e, soprattutto, di indicare la rotta per le prossime battaglie sindacali.

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Comella, segretario generale della UILM Sicilia. Il suo intervento servirà a inserire le istanze trapanesi nel più ampio mosaico delle politiche industriali siciliane, ribadendo l’importanza di rimettere al centro la dignità del lavoratore attraverso contratti solidi e prospettive certe per le nuove generazioni.