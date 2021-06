Domani il medico Antonio ferro sarà ordinato diacono in cattedrale

MAZARA DEL VALLO – Domani sera (sabato), alle ore 19, nella Cattedrale di Mazara del Vallo, verrà ordinato diacono permanente il neuropsichiatra infantile Antonio Ferro, originario di Mazara del Vallo. Ferro è il secondo diacono che viene ordinato dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero in poco meno di una settimana. Domenica scorsa è stato ordinato Giulio Sirtori. «In questi anni è stato prezioso il cammino percorso insieme alla mia famiglia: a mia moglie Caterina, che mi ha sempre sostenuto e incoraggiato, ai miei figli Francesco, Michele e Margherita che, nonostante la tenera età, hanno compreso il valore del cammino intrapreso – spiega Antonio Ferro – sono stati preziosi coloro che mi hanno aiutato a discernere la chiamata al diaconato, sostenuto, guidato, incoraggiato e formato. La preghiera è diventata quello spazio “naturale” in cui crescere nella mia personale relazione con Dio, la partecipazione ai sacramenti e in particolare all’Eucaristia sono stati il mio nutrimento spirituale. Voglio ringraziare la comunità diaconale, con la quale abbiamo condiviso tanti momenti di formazione, di preghiera, di ritiri spirituali, di fraternità». Ferro è stato indicato dal Vescovo come rappresentante diocesano nella Commissione regionale tutela minori. Ha frequentato la Scuola teologica diocesana e ora fa parte dell’équipe istituita per il Servizio diocesano per la tutela minori. Sabato 12, invece, verrà ordinato diacono permanente il medico pediatra Rosario Ferracane originario di Castelvetrano.