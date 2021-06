Domani In Cattedrale Rosario Ferracane sarà ordinato Diacono

MAZARA DEL VALLO – Il medico Rosario Ferracane è il terzo diacono che verrà ordinato in Diocesi nell’arco di queste due ultime settimane. L’ordinazione si terrà domani (sabato), alle ore 19, nella Cattedrale di Mazara del Vallo, presieduta dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero. Dopo il marsalese Giulio Sirtori e il mazarese Antonio Ferro, Ferracane, originario di Castelvetrano, diventa diacono permanente. «Nel settembre 2013 ricevetti dal parroco dell’Unità pastorale Chiesa Madre – San Giovanni Battista di Castelvetrano, don Leo Di Simone, la proposta di iniziare un cammino di formazione per il ministero diaconale, invitandomi a leggerla nella fede come una chiamata del Signore – racconta il medico pediatra – dopo qualche giorno di riflessione e confronto con degli amici, con cui ho condiviso periodi di formazione e di impegno ecclesiale, ho accettato. Ho una lunga partecipazione alla vita ecclesiale». Rosario Ferracane, da ragazzo, da giovane e successivamente da adulto, ha fatto parte dell’Azione cattolica e ha svolto per molti anni servizio pastorale in parrocchia nell’ambito della liturgia. Nel 1994 l’allora Vescovo monsignor Emanuele Catarinicchia gli conferì il ministero del lettorato. «In questi anni di cammino formativo ho avuto modo, attraverso il percorso di studi, gli incontri di spiritualità, i ritiri, di far maturare e purificare la mia fede e di riflettere sull’impegno che avrei assunto di fronte a Dio e alla Chiesa. Guida e sostegno è stata la Parola di Dio».