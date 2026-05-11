Domani l’Asp e gli studenti della scuola Bassi-Catalano avvieranno la pulizia della spiaggia inclusiva di Piazza V. Emanuele

TRAPANI– Domani, martedì 12 maggio, la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani avvierà la pulizia della porzione di spiaggia di piazza Vittorio Emanuele a Trapani, destinata al progetto “Spiaggia inclusiva libera e accessibile” per la stagione estiva 2026.

L’iniziativa, che prevede il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Bassi – Catalano”, vuole essere anche un’azione di sensibilizzazione delle giovani generazioni verso i temi dell’inclusione, del rispetto ambientale e della promozione del senso civico, e si terrà dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

Il progetto, partito lo scorso anno, insieme al comune di Trapani, offre un servizio inclusivo che permette di usufruire della balneazione i soggetti con disabilità.

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Dino

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