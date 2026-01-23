Domani Marcia della pace organizzata dall’Azione Cattolica di Mazara

MAZARA DEL VALLO – Si svolgerà sabato 24 gennaio 2026 la Marcia per la Pace organizzata dall’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo.
La marcia, dal titolo “Terra in Pace”, un appuntamento che vuol unire le comunità
in un cammino di fraternità, testimonianza e speranza avrà inizio con ritrovo alle ore 15.00 nel cortile della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù per concludersi nella Piazza della Repubblica di Mazara del Vallo con i saluti del vescovo S.E. mons. Angelo Giurdanella.
