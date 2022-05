Domani pomeriggio sarà inaugurata la panchina viola “Io esisto”

PARTANNA – Sarà inaugurata domani pomeriggio (20 maggio), alle ore 18, a Partanna, la panchina “Io esisto”, realizzata dal Comune in collaborazione con Algea Sicilia e il patrocinio di Asimar – Associazione Siciliana Malati Reumatici – per la sensibilizzazione e il riconoscimento della fibromialgia e del dolore cronico. La panchina di colore viola verrà installata in via Gramsci e all’evento saranno presenti il sindaco, Nicolò Catania, l’assessore alla cultura, Noemi Maggio, l’arciprete don Antonino Gucciardi, e ancora Ines Sutera, presidente di Algea Sicilia e Castrenze Accardo, medico di medicina generale. L’Amministrazione comunale vuole così tenere alta l’attenzione sulla Sindrome Fibromialgica, malattia complessa e debilitante, caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso e astenia, associato a rigidità e a una vasta gamma di disturbi funzionali (tra cui cefalea, colon irritabile, disturbi del sonno e cognitivi). L’installazione è un simbolo permanente per sensibilizzare l’opinione pubblica su una sindrome non ancora riconosciuta a livello nazionale e spesso trascurata, ma che colpisce circa 2 milioni di persone in tutta Italia.