Domani Recital del pianista Carlo Palese

TRAPANI – Ultimo appuntamento con la prima parte del cartellone invernale degli Amici della Musica di Trapani. Domenica 12 dicembre, alle ore 18.30, presso la chiesa di Sant’Alberto, in via Garibaldi a Trapani, con il recital del pianista Carlo Palese. In programma musiche di Puccini, Ravel, Chopin e Schumann. Inserito nella sezione TRAPANI CLASSICA della stagione concertistica 2021/2022, il recital propone un programma musicale che spazia dal romanticismo al primo ‘900.