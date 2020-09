Domani replica del monologo “Le lune nel piatto” di Fabrizia Sala

TRAPANI – Mercoledì 9 settembre, alle ore 21.00, si replica al Chiostro di San Domenico, a Trapani con la “Compagnia Artistica Mediterranea” che metterà in scena il monologo “Le lune nel piatto” di Fabrizia Sala, interpretato e diretto da Nella Aiello. Assistente alla regia è Maria Pia Pantaleo. La direzione artistica della Compagnia è affidata ad Elio D’Amico.

Il monologo inedito interamente prodotto dalla Compagnia Artistica Mediterranea, abbandona per una volta la tradizione del musical per proporre un’opera di introspezione, scritta dalla psicologa Fabrizia Sala e basata su reali esperienze professionali.

La protagonista del monologo è una donna che si avvicina alla maturità con difficoltà. Il suo passaggio, ad una età avanzata, rivela una crisi esistenziale abbastanza comune soprattutto per chi come lei non sa ancora elaborare la perdita di tutto ciò che l’aveva resa invincibile. La giovinezza, il successo, l’amore, il potere in tutte le sue forme ci rendono infatti il più delle volte onnipotenti ed allontanano i fantasmi della nostra fragilità. Anna si lascia andare al ricordo di un suo grande amore assimilabile al rimpianto della sua giovinezza. Emerge senza inibizioni tutta l’amarezza che impegna il suo quotidiano, ma soprattutto la protagonista condivide il timore di non riuscire a sopravvivere in quella fase della vita, nella quale, lontana dalla mondanità, occorre mostrare equilibrio, distanza emotiva, capacità di tradurre i nuovi scenari esistenziali, la consapevolezza acquisita sul senso della vita. Anna ci rende pertanto partecipe delle sue passioni perdute, dei suoi passaggi di umore, della sua disperazione.

BIGLIETTI

– Intero € 10,00 | Ridotto [Under 18] € 7,00

[ Settori a pianta libera ovvero senza file e posti numerati.]

• Botteghino del Luglio Musicale Trapanese, Trapani, Villa Comunale, Viale Regina Margherita,

tel 0923 29290, dal lunedì al sabato, ore 17.30 / 20.00.

• Online sul sito www.lugliomusicale.it