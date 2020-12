Domani screening sulla popolazione con tampone rapido antigeno

PARTANNA – Sabato 12 dicembre dalle ore 9 alle ore 19, in piazza Galileo Galilei (piazza mercato) con modalità drive-in, saranno effettuati tamponi rapidi a tutta la popolazione che vorrà sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening per il contenimento del contagio da coronavirus. In particolare lo screening riguarderà le persone appartenenti a categorie a rischio […]

PARTANNA – Sabato 12 dicembre dalle ore 9 alle ore 19, in piazza Galileo Galilei (piazza mercato) con modalità drive-in, saranno effettuati tamponi rapidi a tutta la popolazione che vorrà sottoporsi volontariamente e gratuitamente allo screening per il contenimento del contagio da coronavirus. In particolare lo screening riguarderà le persone appartenenti a categorie a rischio (over 65 etc.) e quelle maggiormente esposte al rischio contagio (titolari e operatori di attività commerciali, impiegati pubblici etc.). “Confidiamo – ha ribadito il sindaco Nicolò Catania – nella più ampia partecipazione al fine di contribuire alla limitazione del contagio da COVID 19”.