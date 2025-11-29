Domani semaforo verde per il 1° Slalom Termini-Caccamo, ultima sfida tra i birilli per il 2025

TERMINI – CACCAMO – Sono 76 i piloti ad aver regolarmente completato oggi sabato 29 novembre le operazioni preliminari e, di conseguenza, ad essere ammessi al via dello Slalom Automobilistico Termini-Caccamo prima edizione. Domani mattina, domenica 30 novembre, alle 9.00 in punto, il direttore di gara, l’esperto siracusano Manlio Mancuso, disporrà l’accensione del semaforo verde per la salita di ricognizione obbligatoria da alcuni anni a questa parte, cui seguiranno tre accesissime (sportivamente parlando) manche a cronometro destinate a designare i vincitori, assoluto e dei vari gruppi e classi in lizza.

Alcuni minuti prima delle 9.00, saranno i tre “apripista” designati a percorrere l’intero tracciato di gara (3,950 km di pura adrenalina lungo la strada statale 285 “Termini Imerese-Caccamo”) con le loro vetture strettamente di serie. Con il numero 01 sulle fiancate, la Porsche 997 con alla guida il plurititolato cerdese Totò Riolo, atteso allo start per foto di rito con i suoi sostenitori.

Destinata a far rivivere almeno in parte il suo passato ricco di pagine indelebili dello sport motoristico, la gara ospite nel borgo medievale del Palermitano assegnerà definitivamente i vari titoli (tra le Moderne, le Storiche, la Femminile e la Scuderia) in palio nello Challenge degli Emiri 2025 (serie regionale dedicata agli Slalom ideata dalla Misilmeri Racing e realizzata in stretta sinergia con l’Armanno Corse Palermo, il Promotor Kinisia Trapani e lo Sporting Club Partanna).

Confermata dal Comitato organizzatore l’assegnazione, domani, dei Memorial “Totuccio Vinciguerra” e “Giuseppe Monteleone”, nonché di due Trofei Caccamo Corse.

Per quanto concerne i pronostici per la vittoria assoluta, difficili sulla carta, sarà presumibilmente una lotta tra cinque piloti, il neo campione italiano Slalom mazarese Girolamo “Gimmy” Ingardia, su Gloria C8F Evo Suzuki, il termitano Ninni Rotolo, con la Osella PA 21 JrB Suzuki, il misilmerese Riccardo Cerniglia (Bogani SN84 Suzuki), il trapanese Nicolò Incammisa, alla guida della sua Radical SR4 Suzuki e l’agrigentino Salvatore Catanzaro, con la Gloria B5 Evo Suzuki.