Domani seminario dal tema: “Violenza assistita. Il duplice ruolo: testimoni e vittime”

MARSALA – È in programma per domani, venerdì 22 marzo 2024 dalle ore 9.30, presso l’Auditorium del Centro sociale Sappusi il seminario dal tema: “Violenza assistita. Il duplice ruolo: testimoni e vittime”. “I minori non visti. Una lente interdisciplinare sulla violenza assistita”.

Il percorso formativo è finalizzato ad approfondire il fenomeno della violenza assistita, cercando di offrire una visione a “tutto campo” di segnali, manifestazioni, effetti e conseguenze che coinvolgono le vittime. Dalle informazioni di carattere legislativo fino all’approfondimento delle specifiche conoscenze/competenze psicologiche richieste ai professionisti per intervenire a tutela dei minori con vissuti di violenza – compresa l’esperienza del femminicidio – ed essere di supporto alle famiglie che si prendono cura di loro.

Il vissuto dei bambini e delle bambine che sperimentano la violenza (diretta, indiretta, assistita), degli orfani, richiedono competenza, esperienza e conoscenza approfondita delle criticità specifiche.

La prima tappa vuole offrire un primo spaccato dal punto di vista psicologico: parlare di violenza in ambito psicologico significa non solo intervenire per prevenire e intercettare le situazioni di rischio, ma anche garantire a tutti gli attori coinvolti reali forme di tutela, nuove prospettive di ricostruzione di vita.

Il progetto “RI-TESSERE LEGAMI. La relazione come cura”, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri, è attuato dalla Cooperativa Pega scs onlus (Ente Capofila) e i partners: Associazione Archè Onlus, Comune di Marsala, Comune di Mazara del Vallo, Osservatorio Dispersione Scolastica area Marsala-Petrosino, Associazione Metamorfosi – Centro antiviolenza, l’Associazione C.I.F. – Consultorio Familiare.