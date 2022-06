Domani spettacolo teatrale di e con Laura Giordani dal titolo “Donne, plurale universale”

PARTANNA – Domani, domenica 5 giugno, spettacolo teatrale ad entrata libera presso il chiostro dell’ex Monastero delle Benedettine in via Palermo n 86. Lo spettacolo dal titolo “Donne, plurale universale” è di e con Laura Giordani, attrice poliedrica reduce dalle riprese dell’ultimo film di Roberto Andò, con Ficarra e Picone. Di recente è stata protagonista […]

PARTANNA – Domani, domenica 5 giugno, spettacolo teatrale ad entrata libera presso il chiostro dell’ex Monastero delle Benedettine in via Palermo n 86. Lo spettacolo dal titolo “Donne, plurale universale” è di e con Laura Giordani, attrice poliedrica reduce dalle riprese dell’ultimo film di Roberto Andò, con Ficarra e Picone.

Di recente è stata protagonista del film “Le sorelle Macaluso” (2020) regia di Emma Dante, presentato in concorso alla 77.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: tra i tanti riconoscimenti è stato insignito del “Premio Pasinetti” per la migliore interpretazione femminile dell’intero cast.

“Donne” è una “mise-en-éspace” che racconta – portando in scena quattro donne tutte ecletticamente interpretate da una camaleontica Giordani – alcune prismatiche caratterialità dell’essere femminile. Lo spettatore assiste così sulla scena ai vari mutamenti che di volta in volta la Giordani incarna, cambiando d’abito, espressioni, modulazioni vocali, inflessioni dialettali, incarnando di volta in volta personalità tra loro diversissime, trasformando il “reading”, cioè la lettura del racconto che i personaggi fanno, in un vero e proprio seducente spettacolo”.