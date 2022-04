Domani Vienna Cammarota inizierà il suo cammino a piedi verso Pechino

VENEZIA – Domani, Martedì 26 Aprile, dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, dove nacque la prima quarantena del Mondo Occidentale – alle ore 11 – Vienna Cammarota – anni 72 – prima donna al mondo – inizierà il suo cammino verso Pechino: 22.000 km a piedi, in 1460 giorni, attraversando almeno 15 Nazioni per raccontare la […]

VENEZIA – Domani, Martedì 26 Aprile, dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, dove nacque la prima quarantena del Mondo Occidentale – alle ore 11 – Vienna Cammarota – anni 72 – prima donna al mondo – inizierà il suo cammino verso Pechino: 22.000 km a piedi, in 1460 giorni, attraversando almeno 15 Nazioni per raccontare la Via della Seta in epoca contemporanea.

Vienna Cammarota (Ambasciatrice Archeoclub D’Italia, camminatrice di lunga tradizione) sottolinea: “Domani, Martedì 26 Aprile è il grande giorno. Partirò per la Cina. E’ un cammino per il quale ho fatto anni di preparazione. Domani, con me, alla partenza ci saranno la mia famiglia, le mie figlie, i miei nipoti che rivedrò tra 4 anni!. Alle ore 11 sarò al Lazzaretto Nuovo di Venezia e alle ore 12 e 45 partirò. Sarò a Trieste, con ogni probabilità passerò per Monfalcone ed Aquileia per raccontarle. E dopo: Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, poi scenderò verso la Turchia, Georgia, Iran. Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia, poi Cina, non prima del Dicembre del 2025!”.

Sarà un cammino di pace e per la pace con la Bandiera dell’Ucraina, con la Bandiera dell’Italia, con la Bandiera della Pace!