Domenica 1 settembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito al Parco archeologico di Segesta

SEGESTA – La prossima è la prima domenica del mese (1 settembre) e ritorna il consueto ingresso gratuito ai siti della cultura: Segesta apre le porte dalle 9 alle 19.30 e si potrà accedere liberamente al parco archeologico per un’intera giornata nella natura, alla scoperta dei monumenti più antichi. All’ingresso accoglierà i visitatori il consueto Mercato degli Elymi, una decina di stand per assaggiare, scoprire e naturalmente acquistare, i prodotti delle aziende del territorio. Quindi si sale al Tempio Dorico dove l’artista Silvia Scaringella ha “disegnato” l’abbraccio della comunità di Calatafimi Segesta a un anno dall’incendio devastante di cui il sito porta ancora addosso le ferite. La mostra TEXERE. Come fili nell’insieme, curata dal direttore del Parco, Luigi Biondo e realizzata da MondoMostre, prevede altre due installazioni che si incontreranno verso l’Antiquarium e sul piano che collega i ruderi della moschea con quelli della chiesa medievale.

E’ possibile partecipare alla visita guidata di CoopCulture – alle 10.30 e alle 11.45 – L’archeologo racconta il Tempio dorico di Segesta che arriva proprio al Tempio dorico e ne approfondisce la storia di monumento mai completato. E sempre domenica alle 16 e alle 16.45 una visita guidata da un archeologo di CoopCulture, fino allo scavo che sta interessando la cosiddetta Casa del Navarca con i suoi mosaici e le ultime scoperte degli archeologi. Se poi si vuole assaporare un’esperienza lontana esclusiva dalla folla, si può partecipare venerdì 6 settembre al nuovo appuntamento del Picnic degli Elimi. Info e biglietti: www.coopculture.it.

Chiuso il Segesta Teatro Festival – con numeri di rilievo, oltre 15 mila spettatori in un mese di teatro, musica e danza – la sera il Parco archeologico di Segesta ospita i concerti della seconda edizione di TalkinJazz, la tre giorni dedicata alla musica di qualità organizzata dall’Associazione per l’Arte. Nel Tempio dorico domani sera (giovedì 29 agosto) alle 21 sarà ospite la band del contrabbassista Riccardo Del Fra’, voce solista, il trombettista Alessandro Presti; venerdì 30 agosto, serata di chitarra jazz con il quartetto del chitarrista Fabio Zeppetella; infine sabato 31 agosto, il trio del grande pianista Danilo Rea, con lo storico contrabbassista catanese Nello Toscano e Mimmo Cafiero alla batteria. Info e biglietti: www.coopculture.it