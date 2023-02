Domenica 12 febbraio va in scena il cabaret di Uccio De Santis

MARSALA – Il cartellone organizzato dalla Compagnia Sipario nel Teatro Impero vede protagonista la comicità dell’attore pugliese che darà vita ad un mix esplosivo di monologhi e gag irresistibili per coinvolgere il pubblico con i suoi racconti di vita vissuta. Gli sketch saranno alternati con i video che hanno fatto la storia del programma televisivo “Mudù”

Il cabaret con gli esilaranti monologhi, ma anche con gli sketch a due e a tre per una serata di divertimento assicurato. Il prossimo 12 febbraio alle ore 18,00 la comicità sarà protagonista della Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta: nel Teatro Impero andrà in scena “Stasera con Uccio” di e con Uccio De Santis, sul palcoscenico con Umberto Sardella ed Antonella Genga.

Lo spettacolo è il quarto appuntamento del cartellone che conta sul patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

Il comico e attore pugliese, reduce dal successo delle puntate speciali su RAI2, approda a Marsala con uno spettacolo di cabaret: un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili, racconti di vita vissuta alternati con i video che hanno fatto la storia del programma televisivo “Mudù”. Uno show coinvolgente che racconta la vita di un comico “per vocazione”. Storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto con tanta buona musica. Un viaggio narrato a partire dagli esordi del protagonista per vincere la timidezza, alle feste in casa e poi dai primi amori, fino al suo grande amore: il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipinge tanti squisiti quadretti familiari. In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai volti storici del programma: Umberto Sardella ed Antonella Genga. “Non mancheranno le divertenti interazioni con il pubblico, vero cavallo di battaglia dell’artista pugliese, creando dei siparietti comici di gran coinvolgimento”, fanno sapere gli organizzatori.

La rassegna continua domenica 5 Marzo 2023 alle ore 18.00 andrà in scena Antonello Costa e.. Corpo di ballo in “C’è Costa per te”. Come Maria De Filippi con “C’è posta per te” risolve i problemi degli italiani, Antonello con “C’è Costa per te” proverà a risolvere quelli del pubblico in sala, ma con il sorriso.