Domenica 12 Maggio si svolgerà la 30esima edizione di Chiese Aperte

ROMA – La trentesima edizione di Chiese Aperte, che si svolgerà in tutta Italia Domenica 12 Maggio, contribuirà alla ripiantumazione dell’Olivo Bianco. Questa pianta, la Lucocarpa, veniva coltivata per produrre l’olio con il quale venivano alimentate le lampade nelle chiese. Per questo motivo venne chiamato l’Olivo Bianco della Madonna. Con l’avvento dell’energia elettrica, tale pianta incominciò a non essere più coltivata in modo frequente, a danno della biodiversità. Un’archeologa, Anna Rotella, dopo anni studio e di ricerche, è riuscita a ritrovare la pianta con la quale è possibile produrre questo tipo di olio. “Durante Chiese Aperte – ha affermato Fortunata Flora Rizzo, Vice Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia e referente di Chiese Aperte – consegneremo e piantumeremo l’Olivo della Madonna per cercare di evitarne la scomparsa. Lo faremo anche in Calabria dove ci saranno eventi davvero significativi. Entreremo in Monasteri, Conventi, cappelle che sono anche chiuse al pubblico”.

Tutto il calendario di Chiese Aperte è sul sito www.archeoclubitalia.org