Domenica 15 sarà presentato il dipinto restaurato raffigurante S. Nicolò da Tolentino ai piedi della Vergine (1646)

PARTANNA – Il restauro del dipinto ad olio su tela raffigurante San Nicolò da Tolentino ai piedi della Vergine, opera autografa di Gerardo Astorino del 1646 sarà presentato domenica prossima, 15 gennaio, alle ore 11,30 nella Chiesa Madre di Partanna. L’intervento di restauro è stato eseguito sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza del BB.CC.AA. di Trapani su autorizzazione dell’Uff. dei Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Mazara del Vallo e finanziato dalle Famiglie di Antonella, Graziella, Pippo, Pietro e Caterina Ciulla.

Interverranno il sindaco di Partanna, on. Nicolò Catania, il Vescovo di Mazara mons. Angelo Giurdanella, il parroco della Chiesa Madre di Partanna, mons. Antonino Gucciardi, e la Restauratrice del dipinto Rosalia M.C. Teri del Laboratorio di restauro Teri di Partanna.

Dai primi tasselli di pulitura della tela del 1646 (che misura 2,50×3,50 metri) eseguiti presso il laboratorio Teri sono emersi i colori originali del dipinto. Verosimilmente, agli inizi del ‘900, l’opera fu oggetto di restauro ma chi è intervenuto ha ridipinto con un nuovo strato di colori l’intera opera, cancellando, in parte, anche alcuni elementi. Negli anni ’90 si intervenne nuovamente con stucco per la chiusura di alcune lacune che si erano aperte. L’opera originariamente è stata collocata nella chiesa San Nicolò da Tolentino a Partanna. Dopo il sisma del 1968 è stata trasferita presso il Palazzo Abatellis di Palermo per poi fare rientro a Partanna, sul finire del ‘900, nella chiesa Maria Ss. delle Grazie. Ora la conclusione dell’intervento di restauro e l’inaugurazione del dipinto con i colori originali del ‘600.