ROMA – Domenica 21 Aprile, per tutto il giorno e in tutta Italia, si terrà la Prima Edizione di “Di borgo in borgo” per andare alla scoperta di piccoli o di grandi borghi e del grande patrimonio naturalistico e culturale d’Italia.

In Sicilia sarà all’attenzione Roccafiorita, il borgo meno popolato di tutto il Sud Italia e non solo. “Roccafiorita è il borgo meno popolato di tutta l’Italia del Sud, con soli 180 abitanti in tutto e sarà protagonista della prima edizione di “Di Borgo in borgo”, con la quale il 21 Aprile, Archeoclub d’Italia metterà al centro questi piccoli centri ma pieni di bellezze e di storia. A Roccafiorita c’è una sola chiesa e risale al 1888. Con la mappatura digitale abbiamo fatto rete con il resto del patrimonio culturale esistente sul territorio – ha affermato Filippo Brianni, Presidente di Archeoclub D’Italia sede Area Jonica di Messina, in Sicilia – in modo tale da garantire un percorso turistico. Roccafiorita è una bomboniera collocata sulla cima della Valle d’Agrò che negli ultimi anni ha visto crescere in maniera esponenziale la propria offerta culturale e turistica, grazie anche alle collaborazioni tra amministrazione comunale ed Archeoclub per la mappatura digitale del territorio, la realizzazione del museo della Madonna dell’Aiuto, la creazione della biblioteca dove Archeoclub Area Jonica ha trasferito il proprio patrimonio librario, la nascita e crescita dell’evento letterario Kalfaracconta, che si tiene ad agosto”.

E anche Caselvecchio sarà protagonista dell’evento nazionale del 21 Aprile.

“Roccafiorita e Casalvecchio sono solo alcuni dei borghi che parteciperanno alla prima edizione di “Di Borgo in borgo” ideata da Archeoclub d’Italia. L’evento, che prevede visite guidate per i due borghi, avrà luogo Domenica 21, a partire dalle 15 a Roccafiorita per seguire alle 16.30 a S. Pietro e poi Casalvecchio.