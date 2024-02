Domenica 25 febbraio, Visita guidata: L’archeologo racconta il tempio dorico di Segesta

SEGESTA – Domenica 25 febbraio alle 10,30 e alle 11,45 al Parco archeologico di Segesta è prevista la visita guidata “L’archeologo racconta il tempio dorico di Segesta”. Il tempio è uno tra i pochi esemplari ancora esistenti a poter essere annoverato tra le strutture templari architettonicamente più eleganti e preservate. Nel corso della visita, l’archeologo di Coopculture fornirà ai visitatori le coordinate storico-geografiche inerenti l’antica colonia elima di Segesta e alcune tra le tradizioni storiche relative all’origine dei Segestani. Al termine dell’introduzione che avrà inizio in biglietteria, i visitatori seguiranno l’archeologo sino all’area del Tempio dorico, apprezzando il racconto sulle modalità di costruzione relative a queste strutture sacre. La visita entrerà nel vivo con la disamina degli elementi architettonici peculiari dei templi innalzati in questo stile e con l’indicazione di tutta una serie di accorgimenti che rendono il monumento segestano un exemplum, tra gli edifici sacri del suo tipo. Dopo aver avuto riscontro diretto delle soluzioni architettoniche e delle correzioni ottiche applicate, i visitatori apprenderanno che il tempio dorico in pietra, ha in realtà un’origine lignea e che ogni elemento oggi scolpito aveva una funzione portante ben precisa.

Ascoltati i risultati delle ultime e rilevanti scoperte circa l’attribuzione del culto all’interno del Tempio, i visitatori saranno liberi di continuare la loro esperienza di visita in autonomia.

Biglietto 7 euro. Prenotazioni su www.coopculture.it