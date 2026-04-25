“MAZARA DEL VALLO – Domenica 26 aprile si celebrerà in tutte le comunità ecclesiali della Diocesi la Giornata diocesana per il Seminario. Un appuntamento per il quale il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella richiama alla responsabilità tutta la comunità diocesana. “Suscitare interrogativi, curare e accompagnare il cammino di quanti si mettono in ricerca e si aprono ad accogliere il dono della chiamata – ha ribadito – è responsabilità di tutta la comunità ecclesiale”. Il Vescovo chiede a ogni membro di porsi domande: come vivo la mia testimonianza di credente? Come vivo la mia sequela Christi? Sono contento? Quale impegno metto in atto per avvicinare il Vangelo ad ogni uomo e donna del nostro tempo e curare ogni sensibilità vocazionale nella realtà della comunità? Durante le celebrazioni della Giornata in tutte le parrocchie verrà effettuata una raccolta specifica.