Domenica 30 marzo Laboratorio per bambini sulle maschere nel teatro antico

SEGESTA – A pochissimi giorni dalla Giornata mondiale del teatro, il Parco archeologico di Segesta ospita domenica (30 marzo) alle 11 un laboratorio didattico di CoopCulture per i più piccoli dedicato alle maschere di scena del mondo antico. Nella nuovissima aula didattica SegestaLab, i bambini potranno entrare in confidenza con il teatro antico riprodotto sulla parete interattiva, mentre un archeologo descriverà la struttura e parlerà degli spettacoli interpretati da attori che indossavano maschere. E proprio da qui e prendendo spunto dal “Prometeo incatenato”, la tragedia di Eschilo, i bambini potranno realizzare le proprie maschere che li trasformeranno in piccoli attori; e che alla fine, potranno portare via per ricordo. Partecipazione: 5 euro.

VISITE GUIDATE. Sabato (29 marzo e 5 aprile) sia alle 10.30 che alle 11.45, la visita “L’archeologo racconta il Tempio dorico di Segesta­” alla scoperta di uno degli esempi più raffinati dell’architettura sacra antica. Guidati da un archeologo, si potrà conoscere la storia della città elima e delle tradizioni dei segestani, ma anche degli elementi architettonici e delle soluzioni adottate per la costruzione del tempio, dalle correzioni ottiche alla sorprendente origine lignea del suo impianto. Domenica (30 marzo e 6 aprile) alle 10.30 toccherà a Segesta experience, visita dell’antica città elima con focus sul Teatro antico, sull’Agorà, del Tempio dorico e sull’antiquarium, muovendosi con i trasporti interni. Tutte le info e i ticket su www.coopculture.it.