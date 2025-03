Domenica a Marsala Francesco Tizianel si esibisce con la sua chitarra a 7 corde

MARSALA – Domenica 30 marzo alle ore 18:00, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà un evento musicale straordinario con Francesco Tizianel, virtuoso della chitarra a 7 corde, nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Il concerto promette un viaggio tra fingerstyle pop, rock e composizioni originali, nonchè rivisitazioni acustiche di brani icona dei Beatles, Queen, Michael Jackson e Battisti uniti a omaggi a Pat Metheny e e Tuck Andress, colonne sonore del piccolo e grande schermo.

Cuore del suo sound è la chitarra a 7 corde, progettata da lui stesso e realizzata dal liutaio Roberto Fontanot. Questo strumento unico amplia le possibilità espressive, consentendo arrangiamenti complessi.

Il concerto a Marsala è un’occasione unica per scoprire come un singolo strumento possa trasformarsi in un’orchestra, travolgendo gli ascoltatori con emozione e maestria.

L’Accademia Beethoven, guidata dal presidente Giuseppe Lo Cicero, celebra 35 anni di attività puntando su innovazione e qualità.