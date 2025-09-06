Domenica a Salemi la “vendemmia della legalita’” sul vigneto confiscato alla mafia

SALEMI – Domenica 7 settembre, con inizio alle ore 8,30, presso il fondo agricolo del turismo rurale “Al Ciliegio” di contrada Fiumelungo, 179/A a Salemi (Trapani), si rinnova il consueto appuntamento annuale con la “vendemmia della legalità”: sarà raccolta l’uva biologica che viene coltivata con gli operai ma la partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono dare una mano, comprese associazioni del territorio. «Partecipare alla mattinata d’impegno sociale è un’occasione di condivisione», spiega il Presidente della Fondazione San Vito Onlus, Vito Puccio. A chi vorrà partecipare in maniera volontaria è consigliato di indossare abbigliamento comodo. Alla vendemmia parteciperanno anche otto ragazzi della comunità “Miriam” di Salemi. La Fondazione (braccio operativo della Caritas diocesana) gestisce il bene confiscato alla mafia che è stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Salemi. In mezzo al vigneto, nell’ex casolare, sorge il ristorante con cucina tipica siciliana. La “vendemmia della legalità” si concluderà con la condivisione di una colazione rustica tra operai e volontari. Per chi vorrà partecipare può dare conferma al numero di telefono 3923191814.