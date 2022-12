Domenica alle 9,00 “Acchianata ecologica” sul Monte Pellegrino di Palermo

PALERMO – Sono già diverse centinaia le iscrizioni alla “Acchianata Ecologica”, la manifestazione per l’ambiente che si svolgerà domenica prossima, 4 dicembre. Sarà una passeggiata ecologica aperta a tutti per promuovere la sostenibilità ambientale e l’educazione alle politiche “green” e sottolineare la necessità del rispetto dei luoghi, in questo caso l’area del Santuario di Santa Rosalia […]

PALERMO – Sono già diverse centinaia le iscrizioni alla “Acchianata Ecologica”, la manifestazione per l’ambiente che si svolgerà domenica prossima, 4 dicembre. Sarà una passeggiata ecologica aperta a tutti per promuovere la sostenibilità ambientale e l’educazione alle politiche “green” e sottolineare la necessità del rispetto dei luoghi, in questo caso l’area del Santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino.

Il raduno è fissato alle 9.00 alle falde di Monte Pellegrino. Sono previsti due percorsi: uno di 3,7 km con partenza dalle falde del Monte e l’altro di 1,4 km con partenza da “Mezzo Arancio”, dove si potrà arrivare grazie a un bus navetta. I partecipanti percorreranno la “scala vecchia” e arriveranno davanti al Santuario della Patrona della città.

“C’è un fermento positivo – commenta la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio – perché sta crescendo l’attenzione verso l’ambiente. Siamo in tanti già pronti a prenderci cura di quello che per noi è un monte sacro, pronti a lanciare appelli al senso civico, al rifiuto del degrado e dell’abbandono, pronti tutti insieme a non arrenderci a ciò che non funziona per semplice incuria. Vogliamo e dobbiamo anche diffondere le buone pratiche di sostenibilità ambientale di imprese, territori ed associazioni, che permettano all’intero tessuto imprenditoriale di avviarsi verso un percorso virtuoso”.

L’iscrizione, assolutamente gratuita, potrà essere formalizzata all’indirizzo https://tinyurl.com/acchianataecologica. I partecipanti riceveranno una t-shirt dedicata (fino a esaurimento) e dovranno dotarsi di guanti (preferibilmente da giardinaggio) per potere raccogliere i rifiuti presenti lungo il percorso che poi saranno adeguatamente smaltiti con l’aiuto della Rap.

Domenica saranno anche consegnati i primi 40 riconoscimenti alle imprese che hanno aderito a “ImprendiGreen”, il progetto nazionale di Confcommercio, ideato proprio a Palermo, con il quale vengono coinvolte decine di migliaia di imprese del terziario che avvertono l’esigenza etica di essere parte attiva nel processo di transizione ecologica.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana, della Protezione Civile, dell’Università e dell’Arcidiocesi. Media partner sarà il Giornale di Sicilia.

Nella foto, la locandina della manifestazione.