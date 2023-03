Domenica andrà in scena “Le sette parole di Cristo sulla croce” a cura del Luglio Musicale Trapanese

TRAPANI – Domenica 2 aprile il Luglio Musicale Trapanese dà il via agli eventi primaverili della 75a Stagione. Alle ore 19.30 e alle ore 21.30, nella Chiesa di San Nicola, a Trapani, andrà in scena “Le sette parole di Cristo sulla croce”, un’opera da camera per soli, coro e orchestra su musica di Giuseppe Crapisi […]

TRAPANI – Domenica 2 aprile il Luglio Musicale Trapanese dà il via agli eventi primaverili della 75a Stagione. Alle ore 19.30 e alle ore 21.30, nella Chiesa di San Nicola, a Trapani, andrà in scena “Le sette parole di Cristo sulla croce”, un’opera da camera per soli, coro e orchestra su musica di Giuseppe Crapisi e libretto di Giovanni Lisotta. Una nuova produzione dell’Ente.

La riscoperta dei significati essenziali e autentici della Pasqua, spogliati dalle esteriorità e dal folklore, in un’alba di speranza e rinascita. Una performance immersiva dall’atmosfera surreale. Questo sarà il leit motiv dell’opera da camera. Le frasi pronunciate sulla croce sono il testamento d’amore per gli uomini di ogni tempo.

In questa composizione musica e testo si fondono insieme in un intreccio di verità storiche e certezze religiose.

Il ruolo di Abra sarà interpretato da Angela Altese e Federica Caruso, quello di Ester da Vincenza Giardina, Nicodemo sarà Francesco Parrino, Maria di Cleofa Daniela Caronna, Maria Maddalena Liliana Caronna. Interverranno nella scena alcune figure narrative: Cristina Civiletti, Giulia Coletta, Maria Giovanna Grignano, Alessio Parisi, Antonina Pellegrino, Aurora Ruggirello.

La direzione dell’orchestra del Luglio Musicale Trapanese è affidata al M° Giuseppe Crapisi. Il coro è preparato dal M° Fabio Modica. Regia, scene, luci e costumi sono di Danilo Coppola, che debutta per la prima volta in Italia come regista.

Lo spettacolo andrà in replica lunedì 3 aprile, sempre con un doppio appuntamento, alle ore 19.30 e alle ore 21.30.

Dove acquistare i biglietti:

• al botteghino sito in Viale Regina Margherita 1, a Trapani (all’interno della Villa Margherita). Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30, sabato dalle ore 8.30 alle 12.00

• presso la sede dell’evento, a partire da un’ora prima dall’inizio dello spettacolo

• online su www.lugliomusicale.it.