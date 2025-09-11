Domenica il Circolo della Stampa presenta “Busiate” al Canottieri di Marsala

MARSALA – Il territorio trapanese visto attraverso una prospettiva diversa e accattivante. È quanto offre ‘Busiate’, un volume di 220 pagine con oltre 170 immagini scattate nel capoluogo e in tutta la provincia, isole comprese.

Domenica 14 settembre, alle ore 18.30, a Marsala, al Circolo Canottieri in Lungomare Boeo 9, la presentazione, insieme al Circolo della Stampa di Trapani. Dialogherà con l’autore del fotoracconto, Giovani Franco, il segretario regionale di Assostampa Sicilia, Giuseppe Rizzuto.

Il libro, che richiama la tipica pasta della zona, è un viaggio fisico, culturale e gastronomico di Giovanni Franco, a Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello, Castellammare, Castelvetrano, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala con le saline e lo Stagnone, Mazara del Vallo, Salemi, San Vito Lo Capo, Selinunte e Trapani, ed è edito da Libridine.

Dopo i saluti del presidente della Società Canottieri Marsala, Renzo Carini, interverranno il direttore di “Cronachedigusto”, Fabrizio Carrera, l’ex presidente dell’Assemblea siciliana, Nicola Cristaldi, il medico legale ed esperta del territorio Margherita Giacalone e Vito Orlando, segretario provinciale dell’Assostampa. L’ingresso è gratuito.