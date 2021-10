Domenica prossima Flash Mob per nuove riserve naturali

CASTELVETRANO – Quella di Domenica prossima (17 ottobre) sarà la seconda tornata di raduni organizzati da Legambiente Sicilia nell’ambito del progetto per tutelare la biodiversità e proteggere il 30% del territorio e del mare entro il 2030. Saranno sei gli appuntamenti in contemporanea per scoprire nuovi siti naturalistici con escursioni e visite guidate: Scala dei […]

CASTELVETRANO – Quella di Domenica prossima (17 ottobre) sarà la seconda tornata di raduni organizzati da Legambiente Sicilia nell’ambito del progetto per tutelare la biodiversità e proteggere il 30% del territorio e del mare entro il 2030.

Saranno sei gli appuntamenti in contemporanea per scoprire nuovi siti naturalistici con escursioni e visite guidate: Scala dei Turchi, Realmonte (Ag); Capo Feto Mazara del Vallo-Petrosino; Bosco di Sperlinga, Sperlinga (En); Monte Mimiani, Caltanissetta; Contrada Serravalle, Brolo, Bronte (CT)-Troina(EN); Castello della Pietra e Vallone di Zangara, Castelvetrano (TP)

Il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano, in collaborazione con il Circolo Valle del Belice e l’associazione P.A.-Prima Archeologia di Partanna, curerà il raduno dei partecipanti fissato alle ore 10,30 presso il Baglio Vecchio (37°38’38″N-12°53’00″E) E’ consigliato un abbigliamento adeguato, scarpe dalla suola scolpita e bastone.

Il sito del “Castello della Pietra” e del canyon “Vallone Zangara” ricade nel territorio del comune di Castelvetrano, in prossimità del fiume Belice, riveste un interesse straordinario per la stratigrafia geologica e per la ricchezza del paesaggio naturale (flora e vegetazione, fauna vertebrata, ecc.).

Il sito è stato abitato in età preistorica, sul pianoro isolato si trovano tracce di mura che hanno fortificato questa parte e dato all’area il nome Castello della Pietra; l’area è stata utilizzata come riserva di caccia dai signori di Castelvetrano;

La vegetazione della macchia mediterranea, scomparsa quasi ovunque nel territorio circostante, è ampiamente rappresentata e contribuisce a rendere il sito di notevole interesse geologico, naturalistico e archeologico anche perché non interessato da antropizzazione da alcuni secoli; nel vallone è inoltre presente una roverella plurisecolare, inserita nell’elenco degli alberi monumentali della Sicilia.

Molti dei materiali archeologici provenienti da quest’area sono conservati nel Museo della Preistoria del Belice a Partanna.

Come in analoghe manifestazioni precedenti è opportuno che i partecipanti si prenotino e, per abbreviare gli adempimenti propedeutici al flashmob, si presentino al raduno con dichiarazione liberatoria già compilata e sottoscritta;

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si invita a contattarci ai numeri di seguito riportati, cui sarà possibile anche inviare la dichiarazione liberatoria tramite messaggio whatsapp:

– 3286528563 (Salluzzo)

– 3332383372 (Caradonna)

– 3493792187 (Di Bella )

– 3206188090 (Gucciardo)

– 3286139993 (Incerto)

– 3289442164 (Zarzana)

Per chi alla fine della manifestazione volesse fermarsi a pranzare presso il ristorante “Baglio Vecchio”, lo chef ha predisposto un menù dedicato composto da antipasti vari, casarecce al ragù di maiale, capocollo in salsa di mele e carote con contorno di insalata mista, frutta, dolce, acqua, vino e caffè ad un prezzo di €.23; prenotazione obbligatoria entro Giovedì 14 Ottobre direttamente al 3355609552.