Domenica prossima messa in ricordo dell’imprenditore Vito Radosta Chinzi

CASTELVETRANO – Ad un anno dalla morte, avvenuta il 6 Ottobre 2023 dopo una lunga malattia, in memoria di Vito Radosta Chinzi, imprenditore instancabile, tra i primi che ha puntato ed investito nell’attuale zona commerciale Strasatto di Castelvetrano, sarà officiata la Messa di Domenica 8 ottobre 2023 alle 10:00 nella Parrocchia San Francesco di Paola, sita in Piazza José Maria Escrivà. A guidare il centro Vetranoshop TRER, da lui fondato alcuni decenni fa, ora provvedono i suoi familiari con in testa suo figlio Tony che, continuando l’opera paterna, ha provveduto in questi ultimi anni a ristrutturare il centro Vetranoshop TRER i cui locali ospitano oggi al loro interno Acqua e Sapone e Toys Center Bimbo Store. Al primo piano, che si raggiunge con una singolare scala mobile, sono aperti i reparti corredo, biancheria, intimo ed abbigliamento uomo con i marchi Risparmio Tessile e Moda Uomo.