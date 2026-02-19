Don Donato e Don Fiorino assistenti ecclesiastici Unità Scout

MAZARA DEL VALLO – Don Daniele Donato e don Francesco Fiorino sono stati nominati dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella assistenti ecclesiastici per le unità scout dell’Associazione italiana guide e scouts d’Europa, rispettivamente per i gruppi che fanno capo alla parrocchia Cristo Re e alla parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo. I due presbiteri, infatti, guidano le due comunità parrocchiali. La nomina del Vescovo ha durata quinquennale. Don Daniele Donato, altresì, è stato nominato assistente spirituale del gruppo Famiglia in Cammino, sezione di Mazara del Vallo. Anche in questo caso la nomina è di 5 anni.