Don Giacomo Marino, nuovo rettore del Santuario Maria SS. della Cava

MARSALA – Don Giacomo Marino, attuale parroco a Sant’Anna di Marsala, è il nuovo Rettore del Santuario Madonna della Cava nella città lilibetana. A nominarlo è stato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Don Marino prende il posto di don Giuseppe Inglese che andrà alla “Domus Bethaniae” di Gerusalemme per seguire dei corsi biblici. Il Santuario ricade nel territorio della parrocchia Sant’Anna e così il Vescovo ha deciso di affidarne la guida a don Marino. Il Santuario è meta di pellegrinaggio e preghiera dei cittadini marsalesi. All’interno vi è custodito il piccolo simulacro – una statuetta di 18 centimetri – della patrona marsalese. Il simulacro raffigura la Vergine che porge un piccolo pane al figlio che tiene in braccio e che ricambia il suo tenero sguardo.