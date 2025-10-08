Don Gioacchino Arena nominato rettore del Seminario

MAZARA DEL VALLO – Il Vicario generale don Gioacchino Arena è stato nominato dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella rappresentante (rettore) del Seminario vescovile e delegato per la formazione pastorale dei seminaristi. Don Arena per questo nuovo servizio sarà coadiuvato da una Commissione formata da presbiteri e laici, in sintonia con gli Uffici diocesani di Pastorale familiare e quello giovanile vocazionale. Contestualmente alla nomina di don Arena, il Vescovo ha nominato padre Francis Maria dei Padri del Preziosissimo Sangue Vicario della parrocchia di San Lorenzo martire di Mazara del Vallo e padre Some Namwinetiere Nyfayir Evariste, Vicario parrocchiale in Cattedrale.